Schenk: "Het is geen toeval dat ik nu weer goed speel"

Xandro Schenk geniet weer bij Go Ahead Eagles. De 24-jarige verdediger is blij dat trainer Hans de Koning hem niet als linksback gebruikt.

"Eigenlijk sinds ik weer centrale verdediger ben heb ik de stijgende lijn weer te pakken”, zegt Schenk tegen De Stentor. “Trainer Dennis Demmers hield woord toen ik na de degradatie mijn contract verlengde. Ik wilde geen linksback meer zijn en hij stelde me op als centrale verdediger.”



In 2013 maakte Schenk de overstap van Ajax naar Go Ahead. "Bij Ajax stond ik in twaalf jaar misschien één jaar als linksback opgesteld. Als je daar bij Go Ahead ineens belandt, klaag je niet, omdat je liever speelt dan op de bank zit. Ik ben wel teruggeworpen door die positie. Ik vind dat ik ook twee jaar vergooid heb. Het is voor mij geen toeval dat ik nu weer goed speel."