Andersen: "Schouderblessure was ongelooflijk frustrerend"

Joachim Andersen behoorde een week geleden bij de uitblinkers van FC Twente. Hij kopte de winnende treffer binnen tegen Heracles Almelo. De Deense verdediger was aan het begin van het seizoen basisspeler, maar na zijn blessure had hij moeite om zijn plaats terug te krijgen in het elftal.

"De anderen deden het heel goed toen ik geblesseerd was, de trainer zag dus geen reden om iets te veranderen", zei Andersen tegen de Deense krant Bold. "Iedere speler krijgt natuurlijk weleens te maken met een blessure, we weten allemaal hoe dat voelt. Ik speelde de eerste wedstrijden van het seizoen sterk en was een vaste waarde in de basis. Toen liep ik een schouderblessure op. Dat was ongelofelijk frustrerend."



Trainer René Hake gaf Andersen niet gelijk een kans toen hij weer fit was. "Ik vond het een beetje oneerlijk dat ik de kans niet kreeg, toen ik er weer klaar voor was. Maar dat is voetbal, daar moet je mee leven. Ik heb een aantal goede gesprekken met de trainer gehad en ben hard gaan werken op de training. Dat is het enige dat ik kon doen”, aldus Andersen.