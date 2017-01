Ancelotti over Müller: "Nog nooit een aanvaller gezien die tactisch zo goed is"

Carlo Ancelotti geeft Thomas Müller niet altijd een basisplaats bij Bayern München, maar de trainer is heel positief over de aanvaller. De coach vindt de Duitse aanvaller mentaal en tactisch zeer sterk.

"Ik heb nog nooit een aanvaller gezien met de tactische kwaliteiten van Müller. Ik maak me geen enkele zorgen om hem", zegt Ancelotti tegen ESPN. "Hij is mentaal erg sterk, hij is een winnaar die zijn hoofd nooit laat hangen. Hij denkt positief en is zelfverzekerd."



"We verwachten van aanvallers dat ze geweldige atleten zijn, een goede techniek hebben en daarnaast ook nog eens creatief zijn. Zijn kracht ligt daar niet, maar hij is tactisch excellent. Hij kan op elke positie spelen”, aldus de Italiaanse coach.