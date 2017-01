Tweede bekeruitschakeling op rij voor Liverpool

Wolves kwam al binnen één minuut spelen op voorsprong. Een vrije trap van Helder Costa werd via het hoofd van Richard Stearman in het doel gekopt. Op slag van rust maakte Andreas Weissman, na een knappe counteraanval, de 0-2 in het doel.



Origi scoorde in de 85e minuut van dichtbij nog de 1-2 in het doel. De club kon echter niet meer terugkomen in de wedstrijd. Het is de derde nederlaag voor Liverpool in zeven dagen. Het is ook de tweede uitschakeling in een bekertoernooi op rij. Afgelopen week verloor de ploeg al van Southampton in de halve finale van de League Cup.