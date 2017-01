'Svensson lijkt onderweg naar AZ"

AZ gaat zich mogelijk in de winterstop versterken met Jonas Svensson. De 23-jarige verdediger is momenteel speler bij Rosenborg BK. Hij ontbreekt komend weekeinde in de selectie van zijn club voor de ontmoeting met Ranheim.

Het is nog niet duidelijk of Svensson vanwege een lichte blessure afwezig is of dat hij al onderweg naar Alkmaar is. De Noorse krant Andresseavisen meldt dat AZ wil tegemoet gaan komen aan een bod van ruim anderhalf miljoen.



Svensson werd door Rosenborg opgeleid. In 2011 maakte hij zijn debuut bij de Noorse club. De verdediger debuteerde afgelopen jaar ook voor de nationale ploeg van Noorwegen. Inmiddels heeft hij zes interlands gespeeld.