Gudelj verdedigt broertje: "Ajax-onwaardig hoe ze met hem omgaan"

“Er wordt gesuggereerd dat hun komst naar Ajax bij mijn transfer is afgedwongen”, zegt Gudelj tegen De Telegraaf. “Maar het initiatief kwam van Ajax zelf. Marc Overmars stelde dat vanwege hun kwaliteiten in het eerste gesprek direct voor. Het was absoluut geen eis van mij.”



Vader Nebojsa kreeg bij Ajax een rol als scout en broertje Dragi werd jeugdspeler bij de Amsterdamse club. Hij zat een aantal keer dit seizoen bij de selectie van Jong Ajax, maar hij kreeg nog speelminuten. “De manier waarop de club nu met hem omgaat, is absoluut niet Ajax-waardig. Hij is een makkelijke zondebok”, aldus de middenvelder van het Chinese Tianjin Teda.