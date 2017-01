Klopp: "Hopelijk hebben de spelers er veel van geleerd"

"Wedstrijden als deze zijn altijd lastig", zegt Klopp op de officiële website van Liverpool. "Na twee nederlagen op rij is het zelfvertrouwen natuurlijk niet massaal aanwezig bij ons. Als je dan na één minuut al op achterstand komt, wordt de klus niet makkelijker. We hadden een slechte start, maar daarna waren er nog geen minuten om het recht te trekken. Dat is niet gelukt en we hadden het beter kunnen en moeten doen. Dat geldt voor elke speler individueel ook."



Een aantal talenten kregen van Klopp ook de kans tegen de nummer achttien van de Championship. "Het voelt niet alsof ze me in de steek hebben gelaten. Ik zag de jongens trainen en had de opstelling al snel in het hoofd. Ik ben verantwoordelijk voor deze nederlaag en vandaag was het niet goed. Ik besef dat het beter had gemoeten. Hopelijk hebben de spelers er veel van geleerd", aldus Klopp.