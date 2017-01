Anderlecht-coach: "Moeilijk om Tielemans te houden"

Tielemans staat dit seizoen enorm in de belangstelling van de internationale grootmachten. Anderlecht-manager Herman van Holsbeeck zag afgelopen woensdag ook veel scouts bij de wedstrijd van zijn club tegen Westerlo. "Die zullen er niet alleen voor spelers van Westerlo gezeten hebben", zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.



"Youri staat momenteel bij alle topclubs bovenaan het lijstje van topspelers van zijn leeftijd. Voor een Belgische club is het moeilijk om zo iemand te houden”, aldus de coach.



Tielemans is zelf niet echt bezig met een transfer. "Al weet ik wel dat er elke wedstrijd scouts op de tribunes zitten voor mij. Dat is normaal, gezien de progressie die ik heb geboekt. Maar ik moet die stappen blijven zetten”, liet hij weten.