Robben belangrijk voor Bayern, Leipzig wint ook

Bayern München heeft zaterdagmiddag met 1-2 gewonnen bij Werder Bremen. Arjen Robben was belangrijk voor zijn ploeg want hij maakte de openingstreffer.

Robben schoot na een half uur spelen op een fraaie wijze raak. Franck Ribéry speelde een harde pass op de Nederlandse aanvaller en in één keer schoot Robben prachtig raak. David Alaba verdubbelde vlak voor rust de voorsprong door een vrije trap in de bovenhoek te schieten. Max Kruse van Werder Bremen maakte uiteindelijk nog de 1-2.



RB Leipzig - Hoffenheim: 2-1

Nummer twee RB Leipzig won ook. Het elftal was met 2-1 te sterk. De bezoekers kwamen nog op voorsprong door een treffer van Nadiem Amiri. Nog voor rust was het via Timo Werner 1-1. Nadat Hoffenheim-spits Sandro Wagner met rood het veld moest verlaten, won Leipzig door een doelpunt van Marcel Sabitzer.



Overige uitslagen:

VfL Wolfsburg - FC Augsburg: 1-2

Darmstadt - 1. FC Köln: 1-6

Ingolstadt - Hamburger SV: 3-1