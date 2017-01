'Greuther Fürth meldt zich bij AZ voor Van Overeem'

Joris van Overeem staat in de belangstelling van Greuther Fürth. De club uit de 2. Bundesliga hoopt de middenvelder op huurbasis over te nemen van AZ. Dit schrijft Voetbal International. De Duitsers hebben zich gemeld bij de Alkmaarse club, maar spraken nog niet met de speler.

De 22-jarige Van Overeem is dit seizoen geen basisspeler bij AZ en moet het toen met minuten als invaller. Vorig seizoen speelde de speler die in 2015 overkwam van FC Dordrecht nagenoeg alle wedstrijden van de Noord-Hollandse club. "Op basis van mijn goede prestaties van afgelopen seizoen had ik op meer krediet gerekend", sprak hij eerder waarna hij enige tijd uit de selectie werd gezet.