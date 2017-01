FC Utrecht herstelt zich na bekerdrama en wint in Deventer

FC Utrecht heeft zaterdagavond met een minimale score weten te winnen van Go Ahead Eagles. Een eigen doelpunt van Go Ahead Eagles-verdediger Xandro Schenk bleek genoeg voor de drie punten voor de Utrechtse club. Eerder deze week verloor de club uit de Domstad in het bekertoernooi van Cambuur Leeuwarden.

Het duel kwam moeizaam op gang en beide ploegen creerden weinig kansen. Na een kwartier spelen kwam de eerste kans van de wedstrijd op naam van Wout Brama. De middenvelder loste een goed schot, maar doelman Theo Zwarthoed was oplettend en kon de bal stoppen. De score werd geopend na ruim een halfuur spelen. Een voorzet van FC Utrecht-speler Andreas Ludwig werd door Schenk in zijn eigen doel gewerkt: 0-1.



Ook na de rust waren de echt grote kansen schaars. Na enkele kleine kansen voor de thuisploeg leek FC Utrecht de score te verdubbelen. Een goede voorzet van Sofyan Amrabat hoefde door Sebastian Haller alleen binnen getikt te worden, maar de Fransman kreeg zijn voet niet tegen de bal. Go Ahead Eagles moest na een uur spelen verder met tien man. Invaller Maatsen kon zich niet beheersen en trapte na richting Mark van der Maarel, wat hem een rode kaart opleverde.



Na de rode kaart wisten de Deventernaren helemaal niets meer te creëren en was het wachten op de tweede Utrechtse treffer. Amrabat kreeg een goed kans, maar zorgvuldigheid ontbrak en de bal ging er niet in. Toch leek Kowet nog een punt over te houden aan het duel. Een knap afstandsschot van Sébastien Locigno leek de 1-1 te betekenen maar de lat stond de gelijkmaker in de weg.





Gyrano Kerk Goal HD - G.A. Eagles 0-1 Utrecht... door fabiolafarrelly