Roda JC dendert over Excelsior heen en boekt belangrijke zege

Roda JC heeft een bijzondere week winnend weten af te sluiten. De club uit Kerkrade werd deze week gedeeltelijk overgenomen door een Zwitserse zakenman, waardoor de club deze transferwindow enkele versterkingen kon halen. Ook op het voetbalveld behaalde de club een succes en won het drie belangrijke punten in de strijd om handhaving in de eredivisie.

De ploeg van trainer Yannis Anastasiou had de afgelopen maanden veel moeite met scoren. De laatste Roda-treffer dateerde van eind november. Na een kleine twintig minuten spelen was het wel raak voor de Kerkraders. Dani Schahin wist vanuit een ingestudeerde vrije trap te scoren, nadat Excelsior-verdediger Jurgen Mattheij een rode kaart had gekregen. Voor de rust werd de score verdubbeld via Mitchell Paulissen, die een voorzet vanaf de rechterkant wist binnen te koppen.



In de tweede helft ging Roda JC rustig door met scoren en wist Excelsior geen kans te creëren. Athanassios Papazoglou vergrootte de voorsprong van Roda JC na ruim een uur spelen. Enkele minuten later deed Paulissen Excelsior opnieuw pijn: 4-0.