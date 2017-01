Pröpper schiet PSV naar zege in Almelo

Het duel was tien minuten jong en de bal ging al op de penaltystip. PSV-verdediger Daniel Schwaab beging een overtreding op Samuel Armenteros in het stafschop gebied en de spits mocht aanleggen om de score te openen. De voorsprong voor Heracles kwam er echter niet, want Jeroen Zoet wist de penalty te stoppen. Beide ploegen kregen gaandeweg de eerste helft verschillende kansen. Zo schoot Heracles-aanvaller Brahim Darri rakelings naast en zag Davy Pröpper zijn schot gekeerd worden.



In het begin van de tweede helft opende Bart Ramselaar de score in Almelo. Vanuit een snelle counter werd de middenvelder bedient door Jetro Willems en wist hij effectief af te ronden. Marco van Ginkel leek de tweede Eindhovense treffer binnen te schieten, maar Heracles-doelman Bram Castro bracht redding. In de 73ste minuut was het Heracles Almelo dat wél wist te scoren. Armenteros maakte zijn gemiste strafschop goed door een voorzet van Bradley Kuwas knap binnen te schieten: 1-1.



Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd kwam er alsnog een winnaar. Davy Pröpper, die deze week werd gelinkt aan een transfer naar Zenit, schoot van afstand en zag zijn schot het doel invliegen: 2-1.