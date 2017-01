Luuk de Jong hoopt dat Davy Pröpper bij PSV blijft

“Het was een zware pot”, zegt aanvoerder Luuk de Jong tegenover Fox Sports. “We komen 1-0 voor met het nodige geluk omdat zij een penalty missen. We krijgen een paar mogelijkheden voor de 2-0, maar zij scoren dan de 1-1. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Heerlijk dat we de slotfase van vorige week weer herhalen”, zegt hij lachend. “Het is goed dat we winnen en we kunnen morgen kijken wat de concurrenten doen.”



De spits was opnieuw niet trefzeker, maar De Jong maakt zich geen zorgen. “Ik ben volgens mij bij twee goals belangrijk”, stelt hij. “Tuurlijk, je wilt zelf ook scoren. Als dat niet lukt kan je er wel moeilijk over gaan doen maar ik probeer er gewoon te staan en te werken voor het team. Ik werk gewoon hard voor het team en zorg dat de doelpunten dan vanzelf weer komen.”



“Je hoopt altijd dat je de selectie intact kan houden”, zegt de aanvoerder over de mogelijke transfer van Pröpper naar Zenit. “Je weet alleen nooit wat er gebeurt als er een bod komt dat PSV niet kan weigeren. We hopen heel erg dat hij blijft en dat we blijven winnen.”