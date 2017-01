Hahn: "We wisten dat het moeilijke weken zouden worden"

“We waren met andere intenties hier naar toe gekomen”, zegt Excelsior-doelman Warner Hahn, die wordt gehuurd van Feyenoord, tegenover Fox Sports. “Vanaf het moment van de rode kaart wisten we dat het moeilijk wordt. Die vrije trap gaat er dan ook gelijk in.”



“Je probeert dan de rust met 1-0 te halen, maar dan valt 10 seconden voor de rust de 2-0. Je zit met een klotegevoel in de kleedkamer en wilde we dingen anders gaan doen. Vrij snel in de tweede helft valt de 2-0 en dan weet je dat het klaar is als je met tien man speelt.”



“We wisten vanaf de winterstop dat het hele moeilijke weken zouden worden. We moeten bij elkaar blijven en proberen punten te pakken waar we dat kunnen. Eigenlijk moet dat tegen de concurrenten. Vorige week speelden we gelijk (tegen Go Ahead Eagles, red.) en nu verliezen we. Dan moeten we het volgende week maar doen.”