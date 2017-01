PSV heeft geen interesse in Mexicaanse buitenspeler

PSV zou, evenals Ajax, interesse hebben in het Mexicaanse talent Jürgen Damm. Althans, dat berichtte ESPN Mexico deze week. De Eindhovenaren zouden zeven miljoen euro over hebben voor de buitenspeler. Het verhaal lijkt echter uit een Mexicaanse duim gezogen.

Marcel Brands, technisch manager van PSV, laat tegenover het Eindhovens Dagblad weten niet bezig te zijn met het aantrekken van de Mexicaan. PSV zag deze transferwindow buitenspelers Luciano Narsingh (Swansea City), Florian Jozefzoon (Brentford) en Beto Da Silva (Gremio) uit het Philips Stadion vertrekken.



“We gaan niet zomaar een speler aantrekken voor de breedte”, sprak PSV-trainer Phillip Cocu in een eerder stadium. “Maar als we een echte versterking kunnen vinden of eventueel iemand richting de toekomst, dan kijken we daar zeker naar.”