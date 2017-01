Pröpper over Zenit-transfer: "Het is aan de clubs"

Na afloop van de wedstrijd tegen Heracles Almelo wilde de viervoudig Oranje-international weinig kwijt over de mogelijke transfer. “Het is aan de clubs”, zegt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. “Daarna kan ik erover nadenken. De interesse is er al langer, al vanaf de zomer. Dus ik kan er goed mee omgaan.”



De 25-jarige Pröpper kwam in de zomer van 2015 voor zo’n vierenhalf miljoen euro over van Vitesse. Sinds zijn komst naar PSV is hij basisspeler en miste de middenvelder slechts één wedstrijd door een schorsing. In 72 wedstrijden in het shirt van PSV wist Pröpper 21 keer te scoren en veertien assists af te leveren.