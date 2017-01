Mokotjo bezig aan project: "Engeland zou perfect zijn voor mij"

Het contract van Mokotjo loopt volgend seizoen af. "Ik ben er klaar voor om in een meer volwassen team te voetballen", zegt hij in aanloop naar het uitduel met zijn oude werkgever PEC Zwolle tegen de NOS.



"Het is aan de club om een keuze te maken. Ze zullen me of nu, of straks in de zomerstop moeten verkopen. Ik ben in de beste vorm van mijn leven en klaar om een stap te maken", vervolgt Mokotjo, die een voorkeur heeft. "Engeland zou perfect zijn voor mij. Voor mij gaat het om het project. Elke buitenlandse club met een goed plan is interessant."