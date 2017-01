Basaçikoglu heeft het nog altijd moeilijk bij Feyenoord

Bilal Basaçikoglu is bezig aan zijn derde seizoen in het shirt van Feyenoord, maar de vleugelaanvaller kan nog altijd rekenen op fluitconcerten van de eigen supporters. Hij snapt dat niet.

"Ik zou het echt niet weten. Maar als ik in het veld sta, hoor ik het ook niet", zegt hij in een interview met de NOS. "Misschien zitten er een paar fans van Ajax tussen het publiek. Ik weet niet waarom ze dat doen, maar volgens mij gaat het nu best lekker."



Ook dit seizoen moet Basaçikoglu het doen met invalbeurten. "Ik heb goede spelers voor me staan met Eljero Elia en Steven Berghuis, dat is geen schande. Zij zijn ook ouder dan ik, ik ben nog altijd pas 21", besluit de buitenspeler.