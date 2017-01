"Niet meer vanzelfsprekend dat Sneijder naar Eredivisie terugkomt"

De talenten moeten aan de hand van de dertigers juist grote jongens worden. "Dat mogen beleidsmakers bij een club nooit onderschatten. We weten allemaal dat de voetbalwereld veranderd is", stelt de analist tegen het Algemeen Dagblad.



"Dat het dus niet meer vanzelfsprekend is dat topspelers zoals bijvoorbeeld Wesley Sneijder nog naar de Eredivisie terugkomen, zoals veel anderen dat in het verleden wel deden. De rol van spelers als El Ahmadi en Schöne wordt daarom steeds belangrijker. Daarom: koester de nieuwe dertigers vooral", besluit Bruggink.