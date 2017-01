Ajax-aanvaller vindt interesse van United en Dortmund vreemd

Met elf doelpunten in zijn eerste zes maanden draait Kasper Dolberg uitstekend bij Ajax. In een interview met het Noorse VG blikt de spits terug op de eerste seizoenshelft.

"Het is absoluut prachtig. Ik ervaar het nog steeds als onrealistisch. Het is niet te beschrijven dat er zoveel mensen juichen voor je. Het geeft mij extra motivatie en nog meer verlangen om te winnen met Ajax", zegt de 19-jarige talent.



Door zijn stormachtige ontwikkeling staan er diverse clubs in de wachtrij voor Dolberg. Onder meer Manchester United en Borussia Dortmund hebben naar verluidt interesse. "Ik vind het vreemd. Mijn vrienden vinden het gek. Maar ik denk alleen maar aan het nu. Ik kan mijzelf meerdere jaren bij Ajax zien, dus ik denk niet na over andere clubs."