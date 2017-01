Aap komt uit de mouw: Sparta traint met supportersgeluiden

Denzel Dumfries gaf zondagochtend een ontboezeming. De rechtsback van Sparta Rotterdam zegt dat Alex Pastoor regelmatig supportersgeluiden op zet in het stadion.

"We trainen de hele penaltyserie en alles wat erbij hoort. Het publiek, het geluid. Voor ons is dat normaal", zegt Dumfries bij De Tafel van Kees.



Pastoor blijkt dus met regelmaat supportersgeluiden op te zetten. "Hij zet die geluiden gewoon op tijdens de training. Dan wen je er alvast een beetje aan. Dat creëert vastigheid en is fijn voor ons."