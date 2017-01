Heerenveen en FC Groningen scoren niet in tegenvallende derby

SC Heerenveen en FC Groningen hielden elkaar in bedwang in het Abe Lenstra Stadion (0-0). De ploeg van Jurgen Streppel bezet nog steeds de vierde plaats, maar kan later deze zondag worden ingehaald door AZ. De rivaal uit Groningen staat tiende.

De thuissploeg, vorige week op het nippertje verslagen door PSV, was via Arber Zeneli dicht bij de openingstreffer. Sergio Padt redde echter bekwaam op zijn inzet. Aan de andere kant verzuimde de boomlange Alexander Sørloth om de bezoekers uit Groningen op voorsprong te brengen.



Ook in de tweede helft was Padt belangrijk voor FC Groningen. Zo maakt de doelman een vrije trap van Sam Larsson onschadelijk en keerde hij een afstandsschot van Lucas Bijker. De van Real Madrid gehuurde Martin Ødegaard werd na zeventig minuten naar de kant gehaald. Luciano Slagveer liet in de slotfase een grote kans onbenut, waardoor beide ploegen zich tevreden moesten stellen met een punt in de derby.