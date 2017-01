Chelsea stuurt opnieuw talentvolle middenvelder naar Vitesse

Vitesse huurt opnieuw een speler van Chelsea. Het gaat om Mukhtar Ali, een negentienjarige middenvelder van The Blues . De in Somalië geboren huurling speelt tot het einde van het seizoen in Arnhem.

''Ik ben heel blij om in Arnhem te zijn. Ik zie het als een prachtige uitdaging en kijk er naar uit om ervaring op te doen in de Eredivisie. Ik heb van onder meer Dominic Solanke en Lewis Baker gehoord dat Vitesse een geweldige club is met veel ontwikkelmogelijkheden. Ik kan niet wachten om te trainen en spelen bij Vitesse'', zegt de aanwinst in een reactie op de clubsite.



Ook technisch directeur Mo Allach komt met een statement: ''We hebben na het vertrek van Sheran Yeini snel gehandeld door met Mukhtar een controlerende middenvelder, die op meerdere posities op het middenveld inzetbaar is, aan de selectie toe te voegen. Hij stond al langer op onze wensenlijst. Met Mukhtar hebben we die positie op het middenveld weer dubbel bezet. We hebben bewust gekozen voor een huurconstructie. Juist ook om ruimte en flexibiliteit te laten voor beloftenspelers die op de deur kloppen bij de A-selectie.''