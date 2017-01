Ajax vervolgt titelrace met ruime zege op ADO Den Haag

Ajax won op eigen veld van ADO Den Haag (3-0) en legt de druk weer bij lijstaanvoerder Feyenoord. Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg verzorgden de productie in de Amsterdam ArenA. De score had veel hoger kunnen uitvallen.

Ziyech dook alleen voor ADO-doelman Ernestas Šetkus op en de Marokkaanse spelmaker faalde niet in de afwerking. Schöne maakte een schitterend doelpunt tegen FC Utrecht en schoot een week later weer raak. Ditmaal scoorde de veelzijdige Deen uit een bekeken vrije trap.



Dolberg, die een mindere periode beleefde, tekende voor het derde doelpunt van Amsterdamse makelij. De blonde spits was alert bij een hoekschop en tikte van dichtbij binnen. Eerder raakte de jonge Ajacied nog paal en lat. Ook Viergever zag een inzet op de lat belanden. ADO-boegbeeld Tom Beugelsdijk kwam goed weg met geel toen hij de doorgebroken Dolberg neerhaalde. Al met al een gemakkelijke overwinning voor titelkandidaat Ajax.