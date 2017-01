Vitesse boekt tegen AZ tweede thuiszege in vier dagen tijd

Vrijetrappenspecialist Lewis Baker, bezig aan zijn laatste maanden in Arnhem, brak de ban in de Gelredome. Het goede voorbereidende werk was van Adnane Tighadouini. Nathan verdubbelde zes minuten na de hervatting de voorsprong van de halve finalist in het bekertoernooi.



Guram Kashia, trefzeker in het bekerduel met Feyenoord, maakte de wedstrijd onbedoeld weer spannend. Zijn kopbal verdween achter Eloy Room in het doel, waardoor AZ weer hoop kreeg. Ben Rienstra had dé kans op de gelijkmaker, maar de AZ'er faalde jammerlijk. Vitesse hield stand en boekte de derde thuiszege van dit kalenderjaar.