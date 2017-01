PEC Zwolle onderuit tegen veerkrachtig tiental van FC Twente

Vleugelaanvaller Dylan Seys was al na negen minuten trefzeker. De Belg in Nederlandse dienst trok naar binnen en zag zijn uithaal in de hoek verdwijnen. PEC Zwolle trok de stand na een half uur spelen gelijk. De van Ajax gehuurde Queensy Menig bracht het Zwolse doelpunt op zijn naam.



Bersant Celina stond eerder dan gepland onder de douche. De Twente-aanvaller kreeg rood wegens natrappen. Het deerde de bezoekers niet, want vijf minuten na het incident kwamen de manschappen van René Hake weer op voorsprong. Het briljante schot van Oussama Assaidi verdween over de hulpeloze Mickey van der Hart in het doel. PEC-icoon Bram van Polen miste nog een opgelegde kans. De elfde nederlaag van deze jaargang kon echter niet meer worden afgewend.