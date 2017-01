Bosz: ''Hebben het Ajax-publiek een leuke middag bezorgd''

''Een terechte overwinning. We hebben de nul gehouden en ik denk dat we het publiek een leuke middag hebben bezorgd'', verklaart de winnende coach op de clubwebsite. ''Ik ben tevreden over de wedstrijd. Prima goals en we hebben ook nog twee keer de lat geraakt.''



''Volgens mij zei Cruijff dat je bij 2-0-voorsprong beter de lat kan raken. Dan gaat publiek met nog beter gevoel naar huis'', aldus Bosz, die complimenteus is over het optreden van Justin Kluivert: ''Het was een bevestiging van wat ik tijdens de training zie. Justin speelde dreigend en met lef.''