Bosz: ''Iedere dag contact met Overmars, weet wat er speelt''

''Maar nogmaals, het moet wel kwaliteit zijn wat we halen. Want anders doen we het niet'', benadrukte de keuzeheer van de nummer twee in gesprek met De Telegraaf. ''Ik heb iedere dag contact met Marc Overmars en weet wat er speelt. Het is even afwachten.''



Bosz hoeft dus niet meer te rekenen op El Ghazi: ''Maar Traoré komt over een week terug van de Afrika Cup en Cerny is weer bijna helemaal fit. Daarbij hebben we Justin Kluivert erbij gekregen. Ik heb opnieuw van hem genoten. Hij speelde erg onbevangen en was een paar keer heel erg gevaarlijk.''