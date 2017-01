Manchester United simpel langs Wigan

Manchester United heeft zondag een makkelijke overwinning geboekt op Wigan Athletic in de achtste finales van de FA Cup. De club van manager José Mourinho won met 4-0 op Old Trafford.

Het duurde even voordat United het eerste doelpunt maakte. Iets voor de rust werd het 1-0 via Marouane Fellaini. Na de rust werd het via Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan en Bastian Schweinsteiger nog 4-0.



United speelde met een diverse reserves. Nederlander Timothy Fosu-Mensah stond ook in de basis bij de ploeg.