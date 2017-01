Hoe Arnold Kruiswijk in voetbalquizzen terechtkwam

“ Misschien krijg ik vleugels en komt er zo weer een nieuwe quizvraag bij, haha.”

Het komt niet vaak voor dat Kruiswijk van camera naar camera moet voor een interview. Vaker kiezen de media na de wedstrijden van Vitesse voor spelers als Guram Kashia, Lewis Baker of Ricky van Wolfswinkel en loopt Kruiswijk zonder aangesproken te worden van de kleedkamer naar de uitgang van GelreDome. Maar zondagmiddag was het anders. Onder begeleiding van de persmedewerkers van Vitesse liep Kruiswijk heen en weer. Van FOX Sports naar de NOS en van RTV Arnhem naar Omroep Gelderland. En hij deed alle interviews met een brede glimlach.



Records

Na de wedstrijd hoorde Kruiswijk het. "In de kleedkamer zeiden de jongens dat ik een record te pakken had. Mijn ploeggenoot Julian Lelieveld kwam daarmee aanzetten. Ik moest eerst even nadenken. Toen ze direct begonnen te lachen en te juichen viel bij mij het kwartje. Een paar weken geleden had ik al ergens gelezen dat ik dicht bij een of ander record was", zegt Kruiswijk tegen ELF Voetbal.



"Ik wist alleen niet dat ik het record van zoveel minuten zonder doelpunt in deze wedstrijd kon verbreken. Dus nee, ik stond er niet bij stil. Maar 25.188 minuten, dat is een behoorlijk lange tijd inderdaad. Het gebeurt niet veel spelers dat ze in vijftien jaar profvoetbal nooit scoren. Dus wat dat betreft is het heel bijzonder. Maar of het nou een positief record is...", lacht Kruiswijk, die nog nooit een officieel doelpunt maakte. Ook niet in bekerduels en Europese wedstrijden.



Kruiswijk heeft nog een Eredivisie-record op zijn naam staan: van snelste eigen doelpunt ooit. Die goal maakte hij in 2006 als speler van FC Groningen, na negen seconden tegen Heracles Almelo. "Ja, ook dat nog. Wat dat betreft doe ik het goed in quizzen. Ze kunnen twee mooie vragen over mij stellen. Ik hoor het ook van vrienden die weleens een voetbalquiz spelen. Dan zit ik er weer in. Ach ja, ik kan er wel om lachen en ik lig er ook niet wakker van. Al had ik ook het liefst twintig goals gemaakt. Maar ik weet dat ik een degelijke speler ben. Misschien is het niet zo spannend om naar mij te kijken. Maar over het algemeen presteer ik wel vrij stabiel."







Cultheld

Kruiswijk heeft geen vloeiende passeeractie als Adnane Tighadouini, niet de snelheid van Milot Rashica, de kopkracht van Guram Kashia of de traptechniek van Lewis Baker. Nee, eigenlijk is er niets waarin de Groninger, die via FC Groningen, Anderlecht, Roda JC en sc Heerenveen in juli 2014 bij Vitesse kwam, uitblinkt of opvalt. Al presenteerde hij wel eens de quiz 'Hey Arnold' bij Vitesse TV. Daarin stelde Kruiswijk een vraag over zichzelf en onder juiste inzendingen werd dan een Vitesse-pet weggegeven.



Een stereotype voetballer is Kruiswijk niet. Misschien ook door zijn loopje: ietwat waggelend, met kromme rug, hangende schouders en uitgestoken nek en hoofd. Zijn hoofd schudt heen en weer wanneer hij sprint. Nee, sierlijk is het niet. Een harde werker is hij vooral. Iemand die de ballen inlevert bij creatieve teamgenoten.



Inmiddels is Kruiswijk een soort cultheld in Arnhem, zoals in het recente verleden Frank van der Struijk. Iemand die het publiek op de banken krijgt met een splijtende dieptepass, een hakbal of een ander hoogstandje dat de mensen niet snel van hem verwachten. De naam van Kruiswijk werd tegen AZ gescandeerd door fans van Vitesse. Oké, er waren twee unforced errors waarbij de bal zonder tegenstander in de buurt over de zijlijn vloog. Maar vaker kwamen de passes aan en Alireza Jahanbakhsh had het zwaar met de linksback.



Het publiek omarmt Kruiswijk, in ieder geval op deze middag. "Het gaat ook best goed sinds de winterstop. Ik weet dat Vitesse met Büttner een linksback heeft gehaald die wel aanvallend is ingesteld. Maar we zien wel wie er uiteindelijk gaat spelen. De trainer weet wat hij aan mij heeft. Nee, in aanvallend opzicht niet veel, haha. Ik ben niet iemand die met corners en vrije trappen mee naar voren gaat. Maar op mijn manier ben ik nuttig voor het team, in verdedigend opzicht. Natuurlijk hoop ik ooit nog te scoren. Dat wilde ik als kind ook altijd. Als prof heeft het nog niet zo mogen zijn. Maar wie weet, nu dit record op mijn naam staat... Misschien krijg ik vleugels en komt er zo weer een nieuwe quizvraag bij, haha."