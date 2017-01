Kluivert: "Stap voor stap kom ik er wel"

"Dit is heel mooi natuurlijk", zegt Kluivert tegen AT5. "Hier droomt ieder kind van. Die is voor mij uitgekomen. Het is voor de eerste keer erg goed bevallen. Aan het begin was ik wel zenuwachtig. Na een paar minuten was dat weg. Na een paar seconden."



Kluivert zorgde voor dreiging met een aantal acties. "Je moet gewoon durven. Als je niet durft kun je de bal beter terugspelen. Je moet gewoon durven. Dat is het beste. Soms lukt het, soms niet."



De kans is aanwezig dat trainer Peter Bosz het zoontje van Patrick Kluivert gaat overhevelen naar het eerste elftal. "Ik kan niet in z'n hoofd kijken, maar ik hoop dat hij me erbij neemt. Ik werk er hard voor op de training. Stap voor stap kom ik er wel”, aldus Kluivert.