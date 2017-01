Berghuis: "Haha, het is een hype op social media"

"In de eerste helft hebben we goed gereageerd op de bekeruitschakeling van donderdag”, zei Berghuis tegen FOX Sports. “Na rust werden we gemakzuchtig. We waren slordig, het tempo was te laag. Weet je, voetbal is leuk; speel elkaar lekker aan, beweeg lekker door en probeer kansen te creëren. Dan maak je er nog een leuke tweede helft van."



Berghuis vierde na de 2-0 van Eljero Elia met hem een feestje met een knipoog naar de meme 'Salt Bae'. "Haha, het is een hype op social media. We hebben gewoon een goeie klik met z'n allen.”



De aanvaller gaat zondagavond naar Marokko - Egypte gaat kijken. Ploeggenoot Karim El Ahmadi speelt met zijn land Marokko in het kwartfinaleduel. "Ik heb hem gezegd dat hij maar snel terug moest komen”, aldus de Feyenoorder.