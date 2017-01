Veltman: "Er wordt zeker nog een buitenspeler aangetrokken"

"Ja. Er stond twee man voor hem in het begin, hij gluipt er gewoon langs", zei Veltman tegen Voetbal International. "Soms sta ik tegenover hem op de training. Hij is lastig, beweeglijk, snel. Hij durft ook z'n acties te maken. Tuurlijk gaat dat een keer fout, maar twee keer lukt het hem ook heerlijk."



Anwar El Ghazi vertrekt waarschijnlijk naar Lille. Ajax houdt dan niet zoveel buitenspelers over. "Ja, maar we kunnen allemaal zien dat er nog van alles wordt aangetrokken", liet Veltman weten. "Of, van alles wil ik niet zeggen. Maar er wordt zeker nog wel een buitenspeler aangetrokken. Als je ook nog Europees gaat spelen, dan wordt het wel dunnetjes ja."



Ajax speelt zondag een uitwedstrijd bij Roda JC. "Die is lastig. Ze hebben 4-0 gewonnen zaterdag. Wel lekker voor ze, minder voor ons. Maar wij hebben Riedewald nog achter de hand. Dus mocht het verkeerd gaan, gooien we hem erin”, aldus Veltman, die daarmee doelt op het debuut van Jaïro Riedewald bij Roda JC. Hij scoorde toen twee keer voor de Amsterdammers.