Schöne: "Vond ons spel niet sprankelend vandaag"

Lasse Schöne was zondag trefzeker voor Ajax tegen ADO Den Haag (3-0 winst). De middenvelder kan zijn aflopende contract in Amsterdam verlengen. De Deen verwacht dat er snel nieuws te melden is over zijn nieuwe verbintenis.

Schöne heeft zijn onderhandelingspositie in de afgelopen weken wel versterkt. "Drie goals in drie wedstrijden komt mij wel ten goede denk ik", zegt hij. De middenvelder was niet tevreden over het spel van Ajax tegen ADO. "Ik vond ons spel niet heel sprankelend, maar we zijn ook niet echt in de problemen gekomen."



"We hebben genoeg kansen en heel veel voorzetten gehad. Een paar keer via een vrije trap zijn we gevaarlijk geweest. Als je er dan twee of drie meer maakt, dat had gekund vandaag, dan zou dat doelsaldo ook wel meehelpen”, aldus Schöne.