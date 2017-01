'Norwich huurt Dijks van Ajax'

Dat meldt De Telegraaf. Dijks gaat in Engeland spelen bij de nummer acht van de Championship. Ajax was al akkoord met Norwich over een transfersom voor een definitieve overstap, maar dat zag Dijks niet zitten. Hij gaat nu dus op huurbasis voor een half seizoen bij de club spelen.



Dijks staat bij de Amsterdamse topclub nog onder contract tot medio 2018. Hij was eerder speler bij onder meer sc Heerenveen en Willem II.