Streppel: "Odegaard moet nog even wennen"

"Je moet niet denken dat we met hem een wonderkind binnen hebben gehaald", zei Streppel tegen Omrop Fryslan. "Hij speelde oké. Bij vlagen prima. Hij moet nog wel wat wennen aan zijn teamgenoten. Hij heeft nog wel wat tijd nodig. Maar dat riep ik een paar weken geleden ook, toen hij hier kwam."



Streppel denkt dat Odegaard tijd nodig heeft om echt te gaan presteren. "Hij is jong en krijgt alle kansen om ook fouten te maken. We gaan nog wel plezier aan hem beleven. Hij is een goede speler. Maar niemand kan het alleen."



De coach vond de derby tussen Heerenveen en Groningen tegenvallen. ”Je wilt graag mooi voetbal zien. Ik heb bij vlagen wel genoten, maar dat was meer van individuele hoogstandjes, dan van het voetbalspel zelf. Complimenten voor Groningen, die zo verdedigen. Goed verdedigen hoort ook bij voetbal. Maar dit is niet hoe wij willen spelen bij Heerenveen. Voetbal is gemaakt voor het publiek”, aldus Streppel.