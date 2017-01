Van den Brom: "Hebben goede kansen gehad"

"Dit was een wedstrijd waarin meer hadden verdiend”, zei Van den Brom tegen FOX Sports. “We hebben goede kansen gehad, hadden het initiatief in een uitwedstrijd, we hadden voor mijn idee Vitesse op de knieën. We hebben alles geprobeerd voor de gelijkmaker, maar daar zijn we niet in geslaagd.”



Rochet maakte een fout bij een tegentreffer. Rienstra miste meerdere grote kansen. "Dat is part of the game. Sergio is een jonge talentvolle keeper die zich ontzettend goed ontwikkelt. Dit zijn de eerste echte fouten in de competitie die voor ons echt schadelijk zijn. En voor Ben ben ik al heel blij dat hij in scoringspositie komt, want daar ben ik heel erg met hem mee bezig. Maar hij moet ze wel gaan scoren”, aldus de coach van AZ.