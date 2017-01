Kuyt: "Doen de ploeg tekort als we praten over individuen"

"Ik denk dat we de rest van de ploeg tekort doen als we gaan praten over individuen", zegt Kuyt tegen de NOS. "Dan kan ik zes, zeven spelers die onmisbaar zijn opnoemen. Nicolai Jörgensen, die veertien goals heeft gemaakt, Jens Toornstra, Karim El Ahmadi... We willen zoveel mogelijk mensen fit houden, des te beter zijn we."



Feyenoord boekte een ruime overwinning, maar volgens Kuyt was het niet een makkelijke middag. "Het was heel lastig de eerste helft, ze speelden extreem defensief. We moesten de bal snel rond laten gaan. Dat deden we goed en dat resulteerde in twee goals. We bleven goed geduldig. We waren de eerste helft sowieso heer en meester”, aldus de aanvoerder van de Rotterdammers.