Mourinho laat Schweinsteiger niet gaan: "Hij is een goede optie"

De Duitser speelde een goede wedstrijd en was belangrijk voor zijn ploeg met een doelpunt en assist. “Ik denk dat hij nu wel blij is", zei Mourinho na afloop.



Schweinsteiger begon op 9 januari 2016 voor het laatst in de basis. "Hij komt ook weer op de spelerslijst voor de Europa League, nu we ook ruimte hebben gekregen door het vertrek van Memphis Depay en Morgan Schneiderlin. We hebben niet veel spelers, zeker op het middenveld. Hij is een goede optie”, aldus de Portugese manager.