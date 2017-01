Van Bronckhorst: "Elia is uit voorzorg gewisseld"

"Het gaat goed met hem. Zijn hamstring werd stijver, we hebben hem uit voorzorg gewisseld", zei Van Bronckhorst tegen RTV Rijnmond. "Op dit moment is er geen grote schade, dus we zijn op tijd."



Feyenoord was zondag in De Kuip met 4-0 te sterk voor NEC. “Het was voor iedereen een teleurstelling donderdag (bekeruitschakeling tegen Vitesse, red.), dan moet je maar één ding doen: antwoord geven. Ook omdat je koploper bent en alles moeten winnen."



"Als je de uitslag ziet denk je dat het makkelijk was, maar de tegenstander was erg compact. Ik ben blij met de mooie goals, maar ook zeker dat we de nul houden vandaag", aldus de coach van Feyenoord.