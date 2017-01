Verbeek over Kluivert: "Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven"

"Je kunt hem vergelijken met een Vanenburg of Bergkamp”, zei Verbeek tegen FOX Sports. “Die jongens maakten ook op zeventienjarige leeftijd hun debuut, maar waren wel wat verder. Hoe je het ook wendt of keert: het is een jongen met een beginnersgeest.”



“De weerstand van ADO Den Haag was ook niet groot, maar je moet het wel doen als zeventienjarige. Op zich is dat al vrij knap. Hij heeft absoluut zijn visitekaartje afgegeven. Of dat genoeg is om de komende veertien of vijftien wedstrijden in de basis te staan, weet ik niet. Het is echt weer een talent uit de Ajax-opleiding. Dat is hartstikke mooi”, aldus de analist.