Waterreus: "Ter Stegen is minder sinds komst Cillessen"

"Het nadeel van twee volwaardige keepers bij een club is dat je gaat denken: zou de ander het beter hebben gedaan?", zei Waterreus bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "Ter Stegen en Bravo waren beiden niet tevreden met de rolverdeling vorig seizoen. Toen heeft Barça met het volle verstand voor Ter Stegen gekozen. Sinds Cillessen er is, is hij wat minder gaan keepen."



"Cillessen is een betere keeper dan Bravo. Dat vind ik niet zo heel erg moeilijk, want Bravo is echt een heel zwakke aankoop voor City. Cillessen is gewoon een uitstekende keeper. Misschien wordt Ter Stegen daar een beetje zenuwachtig van. Ter Stegen heeft iets te verliezen, Cillessen niet."



Waterreus vindt Cillessen een zeer goede doelman. "Ik heb het vaker gezegd: die jongen heeft het vier jaar lang uitstekend gedaan bij Ajax. Daar is geen speld tussen te krijgen."