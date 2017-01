Ronaldo met assist en treffer belangrijk voor Real Madrid

Ronaldo begon niet geweldig aan de wedstrijd. De aanvaller had een aantal keer balverlies. De fans floten hem ook uit. Maar toch was hij vlak voor rust belangrijk voor Real. Na 38 minuten gaf de Portugees een assist aan Mateo Kovacic.



Na de rust was Ronaldo trefzeker met een prachtige stift. In de slotfase werd nog een treffer afgekeurd, maar uiteindelijk maakte Alvaro Morata tien minuten voor tijd alsnog de 3-0. Koploper Real Madrid heeft door deze overwinning een voorsprong van vier punten op FC Barcelona en Sevilla.