Excuses van Feyenoord-spits Jørgensen na 'pikken' treffer

“Ik maak het wel goed met Bilal”, laat Jørgensen weten in De Telegraaf. “Ik heb al sorry gezegd. Maar daarvoor ben je spits, elke goal pak je mee.” Even eerder maakte de 22-voudig Deens international ook al de derde Rotterdamse goal van de middag. Het was zijn eerste competitiedoelpunt na een periode van drie wedstrijden van droogte.



Jørgensen is van mening dat hij in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft, tegen Roda JC, al had moeten scoren. “Dat verweet ik mijzelf daar ook. Een spits gaat soms te veel nadenken en misschien deed ik dat ook eventjes. Heerlijk om er dan weer twee in het net te prikken. Ze gaan niet de boeken in als de mooiste goals in mijn loopbaan, maar in deze fase van het seizoen interesseert dat me niet.”