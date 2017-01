Schaken vol lof over 'frivole' aanvallers Ajax

Ruben Schaken was zondag de enige ADO Den Haag-speler die de kans had om Ajax pijn te doen in de Amsterdam Arena. De aanvaller had het vizier echter niet op scherp staan en ging met zijn ploeg uiteindelijk kansloos de boot in (3-0). Schaken genoot daarbij van het spel van zijn Amsterdamse collega-buitenspelers.

“Hij zit in een moeilijke fase”, doelt Schaken in De Volkskrant op Amin Younes. “Hij scoort niet, in Amsterdam zijn ze kritisch. Maar hij blijft het proberen, dat vind ik knap.” Ook voor Justin Kluivert had Schaken mooie woorden in petto. “Heerlijk frivool. Ik moest denken aan mijn eigen debuut. Toen was ik ook zo lekker frivool.”



Zelf speelde Schaken enige tijd in de jeugdopleiding van Ajax. Hij brak er niet door, maar schopte het via de nodige omwegen toch nog tot zeven interlands voor het Nederlands elftal. Tegenwoordig is zijn zevenjarige zoon Jerayno actief op De Toekomst. Zijn andere zoon, de achtjarige Kirayno, speelt opvallend genoeg in de jeugdopleiding van Feyenoord.