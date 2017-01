Zenit houdt ontwikkeling Pröpper al jaren in de gaten

“Pröpper staat al heel lang bovenaan het verlanglijstje van Zenit”, laat Henk van Stee weten aan De Telegraaf. De Rotterdammer was tot afgelopen zomer technisch directeur in Sint-Petersburg. “Hij zit al geruime tijd bij de topdrie van spelers die Zenit heel graag erbij wil hebben. De scouting was altijd lovend over hem.”



Volgens Van Stee stond Pröpper al op de lijst in de tijd dat Zenit probeerde om Georginio Wijnaldum over te nemen van PSV. “Hij is een moderne, complete middenvelder, die eigenlijk alle facetten van het spel op het middenveld beheerst. Het is nu in een stroomversnelling gekomen door de verkoop van Axel Witsel voor 20 miljoen euro aan een Chinese club.”