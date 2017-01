Journalisten en fans maakten PSV'er Willems 'helemaal gek'

Jetro Willems verlengde onlangs zijn contract bij PSV en daarmee is de rust rondom de linksback weer enigszins teruggekeerd. In de maanden voor de bekendmaking van zijn contractverlenging werd de 22-voudig Oranje-international helemaal gek van de vele vragen over zijn toekomst. Met name journalisten en fans werkten hem op de zenuwen.

“Veel journalisten willen vooral dingen uit je zuigen”, laat Willems weten in gesprek met Metro Nieuws. “En vaak wordt het ook te persoonlijk. Ik werd helemaal gek van die vragen over mijn contractverlenging. Ik heb altijd gezegd dat PSV goed voor me is geweest en dat ik niet zomaar transfervrij de deur uit zou lopen.”



Willems was al enige tijd rond met PSV en wilde dat eigenlijk ook gewoon zeggen. “Maar Marcel Brands was op vakantie, daarna mijn zaakwaarnemer en ondertussen moest ik mijn mond houden, terwijl iedereen maar bleef vragen hoe het nu zat. Fans, journalisten, echt ik werd er gek van. Het voelde als een opluchting toen we de verlenging eindelijk bekend konden maken. Je ziet het ook aan mijn spel, dat is beter geworden.”