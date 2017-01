Aké krijgt complimenten van Fabregas na sterke terugkeer bij Chelsea

“Aké was fantastisch”, reageert Fabregas via de officiële kanalen van Chelsea. De geboren Hagenaar speelde negentig minuten mee in het FA Cup-duel met Brentford (4-0). Fabregas: “Sinds ik hier ben heb ik altijd het gevoel gehad dat hij een fantastisch talent is. Het is geweldig dat jonge spelers als hij laten zien wat ze kunnen.”



Op zestienjarige leeftijd verruilde Aké de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Chelsea. Hij speelde twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht, voordat hij in 2015 werd verhuurd aan Reading. Na uitleenbeurten bij Watford en AFC Bournemouth is de verdediger nu terug op Stamford Bridge.