Tattoo Depay wekt grote verbazing bij Van Hanegem

“Ik zou denken: als ik Memphis ben, en het is niet gelukt bij United, dan ga ik in stilte aan de slag bij mijn nieuwe club”, schrijft Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. “Alleen voetballen en mijn stinkende best doen en over een tijdje laat ik dan wel weer van me horen met filmpjes en foto's over tatoeages en zo. Als ik goed speel. Maar hij heeft de druk voor zichzelf alweer zo hoog opgevoerd, dat het bijna alleen kan tegenvallen.”



Volgens de oud-trainer van onder meer Feyenoord is de transfer naar de Franse competitie een logische stap voor Depay. “Lyon is voor Memphis op zich een mooie, grote club in een competitie waar iets gebeurt. Lyon, Monaco en Marseille (dat Payet terughaalt), ze gaan allemaal weer aan de weg timmeren om Paris Saint-Germain uit te dagen.”





NOUS SOMMES L'OLYMPIQUE LYONNAIS pic.twitter.com/msXGylCVjg — Memphis (@Memphis) 20 januari 2017